Merkez Bankası’nın faiz artırımı adımı kurda yaşanan sert dalgalanmaları dizginlerken, politika faizinde yaşanan 3 puanlık artış yavaş yavaş mevduat faizlerine de yansımaya başladı. Her ne kadar tabela faizleri henüz değişmese de, bankacılar, mevduat yenilemelerde pazarlıkla oranların yükseldiğini belirtiyor. Dolayısıyla yakın zamana kadar bankasına göre değişmekle birlikte yüzde 13-14’ler gibi oranlardan mevduat bağlayan mudilerin, yenilemeleri daha yüksek oranlardan yapacağı belirtiliyor. Merkez, geçen hafta politika faizini yüzde 13.5’ten yüzde 16.5’e çıkarmıştı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bu hamlenin ardından pazartesi gününden bu yana mevduat faizlerinde artışların başladığını belirten bankacılar, mevduat faizinin yüzde 16.5’ler seviyesinde olduğunu, bazı bankalarda ise oranın yüzde 17.5’lere kadar çıktığını belirtiyor.

‘MUDİLERİN DOLARA OLAN TALEBİNİ DÜŞÜRÜR’

Son yıllarda ortalama mevduat faizlerinin genellikle Merkez Bankası faizinin 1.5-2 puan üzerinde seyrettiğine dikkat çeken bankacılar, önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte ise mevduat faizlerinin yüzde 18- 18.5 bandına oturmasını bekliyor. Türkiye’de ortalama mevduat vadesinin bir ayın hemen üzerinde olduğunu vurgulayan bankacılar, önümüzdeki günlerdeki mevduat yenilemelerinin bu oranlar olacağını hesaplıyor.

Mevduat faizlerinde yaşanan bu artışın tasarruf sahiplerinin dolara olan talebini de azaltacağını söyleyen bankacılar, dolardaki sert dalgalanmalarda kayıp yaşamak istemeyen birçok tasarruf sahibinin yükselen getiri ile risksiz yatırım aracı olan mevduata yöneleceğini belirtiyor.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL FAİZLERİ YÜZDE 20-21

Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrasında bir diğer yatırım aracı olan özel sektör tahvillerinde (ÖST) de ikinci el piyasada faizler yükseliyor. Şu anda yüzde 20-21 bandında olduğu belirtilen özel sektör tahvillerinin getirilerinin önümüzdeki günlerde bir miktar daha yükselmesi öngörülüyor.