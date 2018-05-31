Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 25 Mayıs ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 946 milyon dolar azalarak 83 milyar 762 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mayıs ile biten haftada 84 milyar 708 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 316 milyon dolar artarak 24 milyar 154 milyon dolardan 24 milyar 470 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 630 milyon dolar düşüşle 108 milyar 862 milyon dolardan 108 milyar 232 milyon dolara düştü.



TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):



