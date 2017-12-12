Merkez Bankası proaktif olmalı

Karahan yabancı basına yaptığı bilgilendirme toplantısında, "Enflasyonun doğru seviyeye gerilemesi adına yapılması gereken çok şey var. Fiyat belirleme yetkisi olanlar fiyatların düşeceğine inanmalı. Dolayısıyla TCMB'nin, insanları fiyatların aşağı ineceğine ikna etmedeki rolü çok önemli" dedi.

"(Perşembe günü verilecek) faiz kararına ilişkin beklentiler hakkında bir yorum yapmayacağım" diyen Karahan, "Ancak TCMB'nin enflasyonla (mücadelede) karar almada proaktif olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Baz etkisinin de desteğiyle enflasyonunun 2018 yılının ilk çeyreğinde yönünü aşağı çevireceğine dikkat çeken Karahan döviz kuru ve enflasyonun takibi konusunda ise "Merkez Bankası'nın mütalaası ve duruşu enflasyon beklentilerini yönetmek açısından çok önemli" dedi.

Öte yandan Karahan katılımcıların sermaye kontrolü planlanıp planlanmadığına yönelik bir sorusuna ise "Tabii ki sermaye kontrolü uygulaması olmayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu teyit etti" dedi.