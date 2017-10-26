Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 20 Ekim ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 951 milyon dolar azalarak 93 milyar 452 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Ekim ile biten hafta 95 milyar 403 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 242 milyon dolar artışla 21 milyar 300 milyon dolardan 21 milyar 542 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 709 milyon dolar azalışla 116 milyar 703 milyon dolardan 114 milyar 994 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):