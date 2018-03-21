HABERTÜRK HAKEM DOSYASINI AÇTI!

Türk futbolunda statlar değişti, seyirci profili değişti, kalite değişti, ancak değişmeyen tek şey var; hakem yetersizliği... Bu kanayan yaraya çare bulunamıyor, bir dokun, bin ah işit misali, herkes hakemlerden yaka silkiyor... ‘Balık baştan kokar’ misali ister istemez gözler TFF’nin en zayıf halkası olan Merkez Hakem Kurulu’na çevriliyor. Yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK’nin “yok artık” dedirten skandallarına bakılırsa bu iş pek düzeleceğe de benzemiyor.

> KURMAY HEYETİ 3 KİŞİ!

Merkez Hakem Kurulu’nun kurmay heyeti 3 kişiden oluşuyor. Bu isimler başkan Yusuf Namoğlu’nun yanı sıra Bedri Dölkeleş ve Serdar Tatlı... Süper Lig başta olmak üzere 1. ve 2. ligdeki hakem atamalarını bu kişiler yapıyor. Süper Lig’de o hafta düdük çalacak isimler konusunda son sözü Yusuf Namoğlu söylüyor. 9 kişiden oluşan MHK’de diğer üyelerin değişik görevleri bulunuyor.

TOKAT PASİFİZE EDİLDİ, YERİNE TATLI GETİRİLDİ

Bu sezon başı Merkez Hakem Kurulu’nun görevden el çektirilmesi için yoğun bir baskı kuruldu. Bazı kulüplerden gelen bu baskı- nın odak noktası Metin Tokat’tı... Futbol Federasyonu bunun üzerine MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’yla görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. Sonunda bir ara formül bulundu. Tokat’ın yine kurulda kalması ancak pasivize edilmesi kararlaştırıldı. MHK bu şekilde göreve devam etmiş oldu. Tokat’ın yerine yine kurul içinden Serdar Tatlı getirildi.

ABDULLAH YILMAZ: BAŞKAN BENİ TEHDİT ETTİ!

Afjet Afyonspor-Menemenspor maçı öncesi müthiş bir skandal yaşandı. Geçmişte Süper Lig’de de maçlar yöneten Abdullah Yılmaz, daha önce aynı maçtaki yönetimi nedeniyle Ege ekibinden büyük tepki almış olmasına rağmen bu müsabakaya atandı. Yılmaz şok bir açıklama yaparak, maçtan birkaç gün önce MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini tehdit ettiği iddiasıyla hakemliği bıraktığını duyurdu. Namoğlu ise tehdit etmediğini, maça daha iyi motive olabilmesi için kendisiyle konuştuğunu savundu. Disiplin Kurulu’na sevkedilen Yılmaz’a 4 ay ceza verildi. Bu cezayla Yılmaz’ın otomatikman ileride gözlemci olma ihtimali de ortadan kalktı. Mağdur edildiğini belirten Yılmaz, Namoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARININ HAKEMLERİ DEĞİŞTİ!

MHK, bu sezon oynanan Bursa-Beşiktaş maçına önce Mete Kalkavan’ı, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına da Halil Umut Meler’i atadı. Hatta Kalkavan, Bursa’daki maç için otel rezervasyonu bile yaptırdı. Ancak federasyondan gelen jet uyarı üzerine Merkez Hakem Kurulu atamalarda değişikliğe gitti. TFF yöneticilerinin, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında Caner Erkin’in, hakem Mete Kalkavan’a yönelik çirkin davranışları nedeniyle, kamuoyunda aynı konunun tartışılmaması gerekçesiyle böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. MHK, bu uyarı doğrultusunda Kalkavan’ı Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına atadı. Fenerbahçe-Gençlerbirliği hakemi olarak belirlenen Halil Umut Meler’i ise Bursa’daki müsabaka için görevlendirdi.

ÖLÜMDEN DÖNEN HAKEMLERE MAÇ YÖNETTİRDİLER!

20 Ocak 2018... Rize Çayeli-Serhat Ardahanspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçına Siirt bölgesinden Abdullatif Ayhan, Diyarbakır bölgesinden de İlker Kor, İbrahim Aksoy ve Ulaş Çelik atandı. Hakemler, olumsuz hava koşulları nedeniyle 700 kilometrelik bu mesafeye uçakla gitmek istediklerini MHK’ye bildirdiler. Olumsuz cevap aldılar. Israrcı oldular, mail attılar, yine “hayır” cevabıyla karşılaştılar. 4. hakem Ulaş Çelik’in babası bu kış şartlarında oğlunun karayoluyla gitmesine izin vermedi. MHK, Ulaş Çelik’in yerine Mardin’den Abdulkadir Kezer’e görev verdi. Araba kiralayarak yola çıkan hakemlerin arabası akşam karanlığında Ovit Dağı mevkiinde yolun sisli ve buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Ölümden dönen hakemler geceyi hastanede geçirdiler. Yusuf Namoğlu buna rağmen aynı hakemlere maç yönettirdi. “Dönüşünüzü uçakla yapabilirsiniz!” dedi.

BUNU DA GÖRDÜK: 45 MAÇ UNUTTULAR!

MHK, geçen sezonki skandalıyla sınırları zorladı! Nasıl mı? 16 Kasım’da oynanacak 2. ve 3. lig maçlarına hakem ataması yapılmadı. Unutuldu... 45 maç unutuldu. Nasıl mı farkedildi. Sanal ortamda yapılan bir uyarı üzerine... Haliyle işler karıştı. Maçların başlamasına 24 saat kala tebligatlar başladı. Karşılaşmaların oynanacağı şehre yakın hakemlere görev verildi. Bu tebligatlar gece geç saatlere kadar devam etti. Hakemler paldır küldür yola çıktı. Çalışmakta olan hakemler izin almakta zorlandı. Bin türlü rezillik yaşandı. Çoğu hakem, maçın başlamasına az bir süre kala stada varabildi

BİRÇOĞU KULÜPLERİN KARA LİSTESİNDE

Çeşitli kulüplerden gelen baskılar sonucu hakemlere yönelik kara liste uygulanıyor. Bu doğrultuda bazı hakemler bazı takımların maçlarına yıllarca gidemiyor. Özellikle üst düzey hakemler bu tür bir kısıtlamayla sık sık karşı- laşıyorlar. Cüneyt Çakır’dan Halis Özkahya’ya, Bülent Yıldırım’dan Ali Palabıyık’a kadar çok sayıda hakem, çeşitli takımların kara listesine alındı. MHK de bu doğrultuda bu hakemlere maç vermedi. Bu konuda en can alıcı örnek, Özgür Yankaya... Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 yıl önce oynanan Fenerbahçe-Akhisar maçı sonrası “Özgür Yankaya bir daha bizim maçımıza gelemez. Gelse de stattan çıkamaz” demişti. Nitekim, Yankaya o günden bu yana Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki maçlarına verilemedi. Öyle ki bu 3 yılda 27 ayrı il ya da ilçede 93 maça çıkan Yankaya, MHK tarafından Kadıköy’e bir türlü gönderilemedi.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE, ALİ PALABIYIK ORADA!

Merkez Hakem Kurulu’nun işini ne kadar gayrı ciddi yaptığının en önemli göstergelerinden biri Ali Palabıyık atamaları oldu. Son 2 sezonda Fenerbahçe ile Trabzon arasında oynanan 4 maçın 4’ünü de aynı hakemin yönetmesi inanılır gibi değildi. Ali Palabıyık. Süper Lig kadrosunda 22 hakem bulunmasına karşın, ısrarla hep aynı hakeme görev verildi. Palabıyık’ın geçen sezon Trabzon’da yönettiği maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Kadıköy’deki maç 1-1 sonuç- landı. Bu sezon Kadıköy’de oynanan ilk maç 2-2, Trabzon’daki rövanş ise 1-1 bitti.

AKGÖL: NAMOĞLU BENİ TANIYAMADI

Süper Lig’de yardımcı hakemlik yapan Arkın Akgöl, sitemkar bir mesaj yayınlayarak istifa etti. Akgöl, “3 ay önce oynanan Galatasaray-Tuzlaspor kupa maçının 21. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk ettim. Ameliyat öncesi işlemleri halletmek için Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerine gittim. Ellerimde birer değ- nek, ayağımda aşil botu ile zor bir şekilde ayakta dururken, Yusuf Namoğlu bana, ‘Ayağına ne oldu?’ diye sordu. Bu karşılaşmamızı, beni ve sorduğu soruyu hatırlayabileceğini zannetmiyorum. Bu benim için çok da önemli değil. Beni üzen konu, bir MHK Başkanı’nın daha 5 gün önce Galatasaray maçında görev verdiği hakemini tanıyamaması veya sakatlandığından haberinin olmamasıydı. Herhalde beni oradan geçen bir vatandaş zannetti. Bu olay komik ve üzücü değil de nedir?” dedi. Akgöl noktayı da “Yusuf Namoğlu ve yönetimleri hariç hiç kimseye bir kırgınlığım yoktur” sözleriyle koydu.

YARIN

■ Hatalar yapanın yanına kâr kaldı.

■ Lisansı iptal edildi, maç yönetti.

■ Adamını bulan gözlemci oluyor.

■ Süper Lig’deki en fahiş hatalar...

■ Hangi hakem kaç maç yönetti?