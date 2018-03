Futbolda hata yapan ya da formsuz olan oyuncu, formayı kaptırır, yedek kulübesine mahkum kalır... Antrenmanlarda hocanın gözüne giremediği sürece yedek oturacağını bilir, çalışarak formayı almaya çalışır. Ancak ligimizde bu formül, futbolun diğer aktörleri, yani hakemler için geçerli değildir. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Yusuf Namoğlu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, hakem isterse skandal kararlarla maçı bir taraftan alıp öbür tarafa versin, bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi o hakeme görev verebiliyor. Canı yanan kulüpler de en çok buna isyan ediyor. MHK’nin ceza yerine ödül verir gibi yaptığı atamalar sporseverleri çileden çıkarıyor.

MAÇTAN MAÇA KOŞUYORLAR

Süper Lig kadrosunda halen 22 hakem bulunuyor. Fakat bu ligin yükünü 14 -15 hakem çekiyor. Öyle ki bu hakemlerden bazıları maçtan maça koşuyor. Haliyle ne oluyor? Genç hakemler yok denecek kadar az şans buluyor. Süper Lig ve 1. ligde oynanan 9’ar maçta hemen hemen her hafta görev alan 15 hakem şu isimlerden oluşuyor: Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Barış Şimşek, Ümit Öztürk, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çınar, Arda Kardeşler, Özgür Yankaya.



AL GÜLÜM VER GÜLÜM!

MHK’de adalet tarazisi şaşmış durumda. Bir gözlemci, kötü maç yöneten hakeme ikili ilişkileri bozmama adına yüksek not verince işler karışıyor. MHK de hakemin yanı sıra aynı gözlemciye maç yağdırınca dengeler tamamen bozuluyor. Kötü işleyiş, örnek oluyor, “Demek ki doğrusu buymuş” deniyor. Akıllara şu soru geliyor: “Fahiş hataları nedeniyle kaç hakem kızağa çekildi, aldatıcı notlar nedeniyle kaç gözlemci dinlendirildi?” Ancak şundan emin olabilirsiniz: Testiyi kıranla suyu getiren genelde bir tutuluyor. Kimse birbirini üzmüyor. “Ne yapalım, eldeki malzeme bu” deniyor. Düzen devam ediyor.





HAKEME GÖZLÜK!

Bu sezon Fenerbahçeli Fernandao, Beşiktaş tribününe yaptığı hareket nedeniyle ceza aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin de Mete Kalkavan’a yaptığı hareket nedeniyle rekor cezaya çarptırıldı. Beşiktaşlı Talisca’ya, Fenerbahçe kalecisi Volkan’a yaptığı parmak işareti yüzünden görüntülerden ceza verildi. Başakşehirli Emre, Halis Özkahya’nın önünde küfür etti, atılması gerekirken, sarı kartla kurtuldu. Bunların hepsi hakemin görmesi gereken hareketlerdi. Ama hiçbiri görmedi ya da görmezlikten geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da açığı kapatmak için görüntülerden üç oyuncuya cezayı kesti. Bu görmeyen hakemler peşi sıra maç aldı.



EĞİTİMDEN SINIFTA KALDILAR

Hakemlere eskiden toplu eğitim verilirdi. Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerinde hakemler her hafta eğitimden geçerdi. Ama artık bu eğitim yok denecek kadar az yapılmaya başlandı. Bunun yerine farklı bir uygulama aldı. Artık hakemler maçtan bir gün önce Yusuf Namoğlu’yla bir otelde buluşarak 5-6 dakikalık görüşmelerle maça çıkıyorlar. Mesala Ankaralı bir hakem, Konya’da yöneteceği maçtan önce İstanbul’a uçarak bir otelde 5 dakika Namoğlu ile görüştükten sonra Konya’ya geçiyor!



YUSUF NAMOĞLU KENDİNİ YENİLEYEMEDİ

26 yıl önce faal hakemliği bırakan Yusuf Namoğlu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığını önceki yıllarda da 2 dönem yapmıştı. Namoğlu, önceki başkanlığı sürecinde Yıldırım Demirören ve ekibinin bazı müdahaleleri nedeniyle görevi bıraktığını duyurmuştu. Ancak aynı Namoğlu, Demirören ekibinden gelen teklif sonucu 3. kez MHK başkanlık koltuğuna oturdu. Halen 71 yaşında olan Namoğlu’nun yoğun iş temposuna ayak uyduramadığı, zaman zaman hakemlerin ismini bile karıştırdığı öne sürülüyor. Namoğlu’nun gelişen teknolojiye ve yeniliklere de uyum sağlayamadığı belirtiliyor.

NOTLARI NAMOĞLU VERDİ!

Devre arası hakem seminerinde Yusuf Namoğlu gözlemcilere “Not vermeden önce takıldığınız pozisyonlarda beni arayabilirsiniz” dedi. Bu doğrultuda notlar verilmeye başlandı. Ahbap çavuş ilişkileri doğrultusunda hareket eden gözlemciler de her hakeme yüksek not dağıtır oldu.

GÖZLEMCİLERE BASKI YAPILIYOR

Süper Lig’de 25 gözlemci var. Bu gözlemcilerin çok önemli bölümü, hata yapsalar bile hakemlere genelde tam not veriyorlar. Tam not verdikçe de hem hakemler hem de gözlemciler yeni maç alıyorlar. Böylece maddi yönden de bir kayıpla karşılaşmıyorlar.

BU SEZON KAÇ MAÇ YÖNETTİLER?



Fırat Aydınus: 20

Mete Kalkavan: 20

Ümit Öztürk: 20

Ali Palabıyık: 19

Bülent Yıldırım: 19

Yaşar Kemal Uğurlu: 19

Hüseyin Göçek: 18

Serkan Çınar: 18

Halil Umut Meler: 17

Halis Özkahya: 17

Cüneyt Çakır: 16

Arda Kardeşler: 16

Özgür Yankaya: 16

Alper Ulusoy: 13

Barış Şimşek: 13

AYLIK ÜCRETLERİ:

11 bin 500 TL ila 16 bin 500 TL arasında değişiyor. Ayrıca her maçta 10 bin lira alıyorlar.

FIFA KOKARTI VERDİLER, AMA GÜVENMEDİLER!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş’ın golünü iptal ettiren Cem Satman’ın FIFA kokartı alındı. Satman’ın yerine liglerde hiçbir tecrübesi olmayan Çağlar Uyarcan’a FIFA kokartı takıldı. Yılbaşında göğsüne kokart takan bu hakem, Süper Lig’de sadece iki maçta bayrak salladı.





AYDINUS'A KIRIK NOT VERDİ, 8 MAÇ CEZA ALDI!

Bu sezon oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus, gözlemcisi ise Yunus Yıldırım’dı. Yıldırım, Aydınus’a kırık not verdi. Sonra ne oldu? MHK, cezayı Fırat Aydınus’a değil, Yunus Yıldırım’a kesti. Yunus Yıldırım kaç maç mı ceza aldı? 8 maç.



TORPİLİNİ BULAN GÖZLEMCİ OLUYOR

Hakem camiasında en büyük eleştirilerin başında gözlemcilerin yetersizliği geliyor. Gözlemcilerin hakemlere bol kepçe not verdiği herkes tarafından iyi biliniyor. Sezon başında yeni alınan gözlemcilere yönelik tepkiler ayyuka çıktı. MHK, 12 Temmuz’da yaptığı duyuruda talimatlara aykırı olarak Süper Lig gözlemci kadrosuna 10 yeni ismin alındığını bildirdi. Ancak bu isimlerin önemli bölümünün hakemlik yaşantıları çok sönük olduğu biliniyor.



PES DOĞRUSU: LİSANSI İPTAL EDİLEN HAKEME GÖREV!

Ankara il hakemi olan Gökhan Kızıltan’a 2014 yılında evrakta sahtecilikten dolayı 6 ay ceza verilmiş ve lisansı da iptal edilmişti. Ancak 2016 yılının ikinci yarısında oynanan bazı maçlarda Gökhan Kızıltan’a görev verildiği belirlendi. Bir ihbar üzerine bu skandal ortaya çıktı. İhbarı yapan da yine lisansı iptal edilen İbrahim Tokmak adlı başka bir hakemdi. Bu büyük skandal üzerine Gökhan Kızıltan’ın lisansı bir kez daha iptal edildi. İbrahim Tokmak, “Benim de lisansım iptal edildiği için bu durumu kendime hem saygısızlık hem de haksızlık olarak gördüm ve MHK’ye bildirdim” dedi.

BU SEZONKİ FAHİŞ HATALARDAN ÖRNEKLER



■ Beşiktaş-Antalya maçında Cüneyt Çakır, Diego’nun Cenk’e müdahalesine penaltı verdi. Alakası yoktu.

■ Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır, Hasan Ali Kaldırım’ın ceza alanı içinde elle müdahalesinde penaltıyı atladı. Denayer’e kırmızı kartını çıkarmadı.

■ Alanya-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Welinton’un Quaresma’ya hareketine penaltı vermeliydi.

KRİTİK YANLIŞLAR



■ Fenerbahçe-Kayseri maçında Halil Umut Meler, Kana Biyik’in Janssen’e müdahalesine kırmızı kart verip penaltı göstermeliydi.

■ Göztepe-Beşiktaş maçında Hüseyin Göçek, Atiba’nın Traore’yi düşürmesine penaltı vermeliydi. Göztepe’nin golü ise açık ofsayttı.

■ Galatasaray-Aytemiz Alanya maçında Hüseyin Göçek, Gassama’ya kırmızı göstermeliydi. Ayrıca Serdar Aziz’in Gassama’ya yaptığı hareket penaltıydı.

■ Kayseri-Başakşehir maçında Alper Ulusoy, Kayseri’nin golü öncesi taç atışının yanlış yerden ve kurallara aykırı kullanıldığını göremedi. Adebayor gol öncesi topu koluyla düzeltti. Badji’nin Visca’ya yaptığı hareketin de penaltı olması gerekirdi.

■ Malatya-Galatasaray maçında Ali Palabıyık, Adem Büyük’ün Denayer tarafından ceza alanı içinde düşürülüşünü dışarıya taşıdı.

■ Antalya-Beşiktaş maçında Halis Özkahya, ceza alanı içinde Medel’in topa elle müdahalesine penaltı vermeliydi.

■ Galatasaray-Kayseri maçında Cüneyt Çakır, Galatasaray’ın attığı ilk goldeki açık ofsaytı yardımcısı Tarık Ongun’la birlikte atladı.

■ Trabzon-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık, 3 kırmızı kartı es geçti. Pereira, Kucka ve Fernandao’ya kırmızı çıkartmalıydı.

SAÇMA PENALTI



■ Kayseri-Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler, Veysel’i haksız yere oyundan attı. Ayrıca Kayseri lehine saçma bir penaltı verdi.

■ Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır, Fernandao’nun attığı goldeki ofsaytı yardımcılarıyla birlikte göremedi.

■ Fenerbahçe-Akhisar maçında Arda Kardeşler, Lopes’in hava topunda Fernandao’yu iki eliyle itmesine penaltı vermeliydi.

■ Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Mustafa Öğretmenoğlu, Beşiktaş’ın 2, Gençlerbirliği’nin bir penaltısını çalmadı.

■ Demir Grup Sivas-Kasımpaşa maçında Alper Ulusoy, Kasımpaşa’yı adeta doğradı. Sivas’ın attığı ilk gol açık ofsayttı.

■ Kasımpaşa-Antalya maçında Ali Palabıyık, Kasımpaşa’nın iki penaltısını vermedi.

■ Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım, Soldado ve Skrtel’in yerde kaldığı pozisyonlarda penaltı çalabilirdi. Ekici henüz 12. dakikada kırmızı görebilirdi.



NOT: Hocaların hocası Bülent Yavuz’un hakem yorumlarından derlenmiştir.