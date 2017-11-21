Merkez'in kararına ekonomistler ne dedi?

Prof. Dr. Ümit Özlale (Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi)

Para politikası basittir, zor olan basit oynamaktır

Futbolun duayeni merhum Johan Cruyff “Futbol basittir, zor olan onu basit oynamaktır” demişti. Son dönemlerde Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerine bakınca ister istemez bu sözü hatırlıyorum. Hatırlarsanız geçen senenin sonu bu senenin başında da TCMB faiz dışı bir dizi önlem almaya çalışmış, etkili olmayınca da geç likidite penceresini keşfetmişti.

Bugün itibarıyla TCMB artık bütün likidite işlemlerini geç pencereden yapmaya başladı. Yani “faizi artırmadan faizi artır” politikasının da sonuna gelindi. Son bir sene bize çok açık bir şekilde gösterdi ki TCMB’nin döviz piyasalarında –döviz likiditesini iyileştirme, vade riskini azaltma gibi- aldığı önlemler olumlu olsa da bu döviz kurunu tek başına düşürmeye yetmiyor. Bozulan enflasyon dinamikleri, yükselen ülke risk primi, kısa vadede sıkışan özel sektör borcu gibi çok temel problemler var. Bütün bunları görmezden gelip dolambaçlı yollara sapmanın yatırımcılar nezdinde çok fazla bir değeri yok. Korkum o ki bu sorunları günlük tedbirlerle örtmeye çalışmanın önümüzdeki dönemdeki faiz maliyeti daha da yüksek olacak.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı:

TCMB adımı yatıştırıcı ancak oynaklık devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün aldığı kararın yatıştırıcı olduğunu ancak devam eden risk unsurları karşısında, kurdaki oynaklığın devam edeceğini vurgulayan Tokalı, "Diğer taraftan, devam eden küresel likidite desteği karşısında, içsel baskı unsurlarında rahatlama olması durumunda, orta vadede kurdaki olası toparlanmanın belirgin olmasını bekleriz" dedi.

Tokalı, yaptığı açıklamada, TCMB'nin kurda artan baskı karşısında, beklenen adım olarak, günlük fonlamanın hepsini GLP’ye kaydırmış olduğunu vurguladı ve "Böylece, ortalama fonlama maliyetinde 25 baz puanlık artış olacağını görüyoruz. İlk etki olarak, yatıştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, devam eden risk unsurları karşısında, kurdaki oynaklığın devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Tokalı, diğer taraftan, devam eden küresel likidite desteği karşısında, içsel baskı unsurlarında rahatlama olması durumunda, orta vadede kurdaki olası toparlanmanın belirgin olmasını bekleyeceklerini kaydetti.

QNB Finans Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı:

TCMB'nin adımı olumlu ancak yeterli değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımının olumlu olduğunu ancak yeterli görünmediğini ifade eden Serdar Pazı, TCMB'nin örtülü olarak faiz artırımı yaptığına değinerek, "Ağırlıklı ortalama fonlama faizi yüzde 12 düzeyinden yüzde 12.25'e çıkacak. Ancak dolar kurunun önceki zirve olan 3,94 seviyesi üzerinde kalması TCMB tarafından atılan piyasalara sinyal niteliğinde adımların etkisinin sınırlı kaldığını gösteriyor." dedi.

Pazı, "TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı, Rezerv Opsiyon Mekanizması ve Zorunlu Karşılıklar'a ilişkin adımlar olumlu ancak yeterli değil piyasa reaksiyonuna bakıldığında." diye konuştu.

Serdar Pazı, jeopolitik risklerde değişiklik yaşanmadığı takdirde dolar kurunda anlamlı geri çekilme zor göründüğünün altını çizdi.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir:

TCMB'nin kayıtsız kalmaması yönünden önemli

Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artışı geldiğini belirterek, kurdaki yükselişi sınırlı da olsa etkileyecek hamleyi TCMB'nin kur riskine karşı kayıtsız kalmaması yönünden önemli bir gelişme olarak niteleyen Özgecan Özdemir, "Kurdaki yükselişi sınırlı da olsa etkileyecek bu hamlenin TCMB'nin kur riskine karşı kayıtsız kalmaması yönünden önem taşıdığını belirtelim. Bu durum gelecek Aralık ayı toplantısına dair beklentileri arttırmış durumda." diye konuştu.

Özdemir, TL üzerinde devam eden riskler ile günlük fonlamayı geç likidite penceresi üzerine çeken TCMB'nin bu hamlesinin kur riski üzerinde kalıcı sonuç için yeterli olmadığının söylenebileceğine işaret etti ve "3,90-3,95 bandı içerisinde fiyatlamaya olanak verecek bu durumun etkileri yarın itibariyle daha rahat gözlemlenecek. Kısa vadeli müdahaleden çok azalan jeopolitik riskler ile beraber majör değişiklik yaşanacağını düşündüğümüz kurda 3,90 seviyesi üzeri fiyatlamalar devam ettikçe düşüş potansiyelinin sınırlı kalacağını düşünüyoruz." dedi.