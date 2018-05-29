'Merkezdeki kamuya ait yerleri yeşil alan yapacağız'

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlarla sokak organizasyonlarıyla iftar eden ve ev ziyaretlerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dün akşam iftarını Şişli Kurtuluş’taki sokak iftarında vatandaşlarla yaptı. AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday’ın da katıldığı iftara, Şişlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Başkan Uysal, “Malumunuz bulunduğumuz bölge tarih boyunca diğer bölgelerde yaşayanların iştahını kabartmış. Bir tarafı Avrupa’da bir tarafı Anadolu’da olan İstanbulumuz için ise tarih boyunca hep değişik planlar yapılmış. Ülke olarak ise hep birlik ve beraberliğimizi bozma adına değişik oyunlar oynanmış. İnşallah biz bu oyunların üzerinden gelerek birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HİZMET ANLAYIŞINI SÜRDÜRÜYORUZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde başlatmış olduğu hizmet anlayışını devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “İstanbul’un her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Yapmamız gerekenleri iyi biliyoruz. Eksiklik varsa bu eksiklikleri gidermenin görevimiz olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

YEŞİL ALANLARI ARTTIRACAĞIZ



Özellikle Şişli, Beyoğlu ve Fatih gibi ilçelerde en önemli sorunların başında yeşil alanlar ve kentsel dönüşümün geldiğini hatırlatan Başkan Uysal şöyle devam etti. “Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Atatürk Havalimanı artık milletimizin bahçesi oldu. Her halde dünyada merkezde bulunan en büyük bahçe olacak. Bu bahçeyi dünyanın en güzel parkı haline getireceğiz inşallah. Atatürk Havalimanı’nın dışında da merkezlerde kamu adına ne kadar yerler varsa inşallah bundan sonra yeşil alan yapacağız. Şişli’de de İSKİ’nin eski binasını kısa bir süre önce yıkarak yeşil alan çalışmalarını başlattık.”

Başkan Uysal iftardan sonra da masaları ayrı gezerek vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamedeki en büyük müjdenin Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak dev bir millet bahçesi olduğunu ilk olarak katıldığı bir canlı yayında açıklamıştı.

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