Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mersin 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Mersin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 87.52 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 52.8 … Mersin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 218.615 oyla yüzde 39.31 - Muharrem İnce: 207.589 oyla yüzde 37.33 - Meral Akşener: 71.466 oyla yüzde 12.85 - Selahattin Demirtaş: 54.962 oyla yüzde 9.88 - Temel Karamollaoğlu: 2.447 oyla yüzde 0.44 - Doğu Perinçek: 1.084 oyla yüzde 0.19 aldı.



Mersin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 218.615 oyla yüzde 39.31Muharrem İnce: 207.589 oyla yüzde 37.33Meral Akşener: 71.466 oyla yüzde 12.85Selahattin Demirtaş: 54.962 oyla yüzde 9.88Temel Karamollaoğlu: 2.447 oyla yüzde 0.44Doğu Perinçek: 1.084 oyla yüzde 0.19

Genel seçime katılımın yüzde 88.41 oranında sağlandığı Mersin il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 42.4 oranında açıldı. 2018 Mersin seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 188.152 oyla yüzde 42.83 - Millet İttifakı: 183.287 oyla yüzde 41.72 oranında oy aldı. 2018 Mersin seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 130.040 oyla yüzde 29.60 - CHP: 115.910 oyla yüzde 26.39 - İYİ Parti: 64.326 oyla yüzde 14.64 - HDP: 59.554 oyla yüzde 13.56 - MHP: 58.112 oyla yüzde 13.23 - SP: 3.051 oyla yüzde 0.69



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Mersin seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 188.152 oyla yüzde 42.83Millet İttifakı: 183.287 oyla yüzde 41.72AK Parti: 130.040 oyla yüzde 29.60CHP: 115.910 oyla yüzde 26.39İYİ Parti: 64.326 oyla yüzde 14.64HDP: 59.554 oyla yüzde 13.56MHP: 58.112 oyla yüzde 13.23SP: 3.051 oyla yüzde 0.6916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…