Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte uyuyan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Anne Tuğba Yamşak iddiaya göre, sabah kalktığında aynı yatakta uyuduğu 1,5 yaşındaki oğlu Ekrem Yamşak'ın hareketsiz olduğunu farketti. Anne durumundan şüphelendiği çocuğunu komşularının yardımıyla hastaneye getirdi.



İHA'nın haberine göre, müdahalede bulunan sağlık ekibi küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 1,5 yaşındaki çocuğunun öldüğünü öğrenen anne ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.



Tuğba Yamşak'ın eşi Ömer Yamşak'ı da birkaç ay önce kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenildi.



Çocuğun nefessiz kalıp boğulmuş olabileceği üzerinde durulurken, ölümü şüpheli bulan savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



Otopsi için çocuğun cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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