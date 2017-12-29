Mersin'de balıkçılar, yaklaşık 4 metre boyunda, 500 kilogram ağırlığında pamuk cinsi köpekbalığı yakaladı.



DHA'nın haberine göre, 'Turgut Reis' isimli tekneyle Mersin'in 20 mil açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpekbalığını ağda görünce şaşıran balıkçılar, 5 saatlik çalışma sonucu balığı tekneye çekebildi.

BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Zorlu bir mücadeleyle balığı yakalayabildiklerini belirten Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, şöyle dedi:



"Yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki bu balığın suyun içerisinde yaptığı manevralarla gücü 1 tonu buluyor. Çok mücadele verdik fakat sonunda yakaladık. Derneğimize üye olan kanser hastalarımız var. Öncelikle onlara sonra da kanser hastası olan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Köpekbalığı denizde kansere yakalanmayan tek balıktır. Onun için kanser hastaları tedavisinde kullanılır. Kemiğinden etine kadar her tarafı faydalıdır. İsminin köpek olduğuna bakmayın, o da bir balık. Helaldir, hastalarımıza da tavsiye ediyoruz. Köpekbalığını bir gün sergi amaçlı tezgâhta saklayacak, daha sonra da ücretsiz olarak dağıtacağız."





Mersin Balık Pazarı'nda sergilenen köpekbalığı büyük ilgi çekti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER