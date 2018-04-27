Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı barın sahibi öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp poşete koyan 30 yaşındaki Mesut S. Adana otogarında yakalandı. İşten ayrılacağını söyleyince küfür etmesi üzerine patronunu pompalı tüfekle öldürdüğünü anlatan zanlı, "Cesedi başka yere rahat götürebilmek için bıçak ve keserle parçaladım" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Kızılmurat Mahallesi'nde bulunan Tarihi Tarsus Evleri'ndeki Şamata Bar'ın sahibi 46 yaşındaki İbrahim Ateş'ten iki gün boyunca haber alamayınca endişelenen eşi Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş, eşinden 2 gündür haber alamadığını ancak onun cep telefonundan kendisine "Ben Ankara'dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın. Mesut'tan başkasına güvenme" şeklinde mesajlar geldiğini, bu durumun şüpheli olduğunu söyledi.

İbrahim Ateş'in bulunması için dün çalışma başlatan polis ekipleri bar içinde ve diğer bölümlerde inceleme yaptı. Barın üst katında bulunan ve yatakhane olarak kullanılan odanın kilitli kapısının açılmasıyla birlikte işlenen cinayetin ipuçlarına ulaşıldı. Detaylı aramada depo olarak kullanılan alt bölümde İbrahim Ateş'in poşetler içine konulmuş parçalanmış cesedine ulaşıldı.

ANKARA'YA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Kamera görüntülerini inceleyen polis cinayetin bar çalışanı Mesut S. tarafından işlendiğini belirledi. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından Adana otogarında Ankara'ya gitmek için otobüse binerken yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen Mesut S. ilk ifadesinde işten ayrılmak istediğini söylediği İbrahim Ateş'in küfür edip işten çıkamayacağını söylemesi üzerine sinirlendiğini anlattı. Patronunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra cesedini başka yere rahat taşımak için bıçak ve keserle parçaladığını ifade eden zanlı "Pişmanım" dedi. Zanlının, öldürdüğü adamın cep telefonundan onun eşine mesajlar attığı da belirlendi.



Cinayet suçundan 11 yıl yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Mesut S.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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