Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun başına ekmek bıçağı saplandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus'ta iddiaya göre, sokak ortasında tartıştığı kişi veya kişilerle kavga eden 15 yaşındaki F.E. isimli Suriyeli çocuğun başına ekmek bıçağı saplandı. Yakınlarının haber vermesi ile ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun oldukça sakin davrandığı gözlendi. F.E.'nin sol kaş çevresinden başına saplanan sapsız ekmek bıçağı, yapılan operasyonla çıkarıldı. F.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken savcılık soruşturma başlattı.