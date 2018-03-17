Mersin'de organ bağışı çalışmaları kapsamında ilk bağışı, bir bacağı olmayan İbrahim Tunç yaptı. Tunç, "Organ ihtiyacının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim" dedi.
İHA'nın haberine göre, Mersin'in Silifke ilçesinde, kısa süre önce kurulan Rotary Kulübü ile bir hastane işbirliğiyle organ bağışı çalışması yapıldı. Stant henüz kurulurken afişleri görüp yaklaşan ve tek bacağı olmayan 41 yaşındaki İbrahim Tunç, organlarının tamamını bağışlamak istediğini söyledi. Tunç, "Organ ihtiyacının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim" diye konuştu.
DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇISI
Organlarını bağışlamayı uzun süredir istediğini ancak nereye başvuracağını bilmediğini belirten Tunç, "Bir işim için köyden ilçeye gelmiştim. Afişleri görünce hiç düşünmeden başvurdum. Uzun süredir düzenli kan bağışı da yapıyorum. Şimdiye kadar 14 kez kan verdim. Organlarımı bağışlamak bugüne kısmetmiş" şeklinde konuştu.
Sağ bacağını 2003 yılında, çalıştığı yağ fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu kaybettiğini söyleyen İbrahim Tunç, "Sigortalı ilk işimdi. 6'ncı mesai günümde bacağımı makineye kaptırdım. Parçalandığı için dikemediler. Malulen emekli oldum. Köyüme yerleştim" dedi.
"İMKANIM OLURSA DAHA İYİ BİR KOLTUK DEĞNEĞİ ALACAĞIM"
Geçirdiği iş kazasından sonra kimse iş vermediği için hiçbir yerde çalışamadığını anlatan İbrahim Tunç, bu yüzden Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde basketbol oynayarak zamanını değerlendirdiğini söyledi. Bacağına protez takıldığını ancak rahatsız ettiği için kullanamadığını söyleyen İbrahim Tunç, "Koltuk değneğiyle kendi işlerimi görüyorum. İmkanım olursa, daha iyi bir koltuk değneği alacağım" dedi.
İlk bağışçı olan İbrahim Tunç'un belgelerini doldurmasının ardından devam eden organ bağışı çalışmasına, yaklaşık 4 saat içinde 59 kişi başvurdu. Organ bağışına kadınların ilgisinin erkeklerden daha fazla olması dikkat çekti. Çalışmada 23 erkek organ bağışı yaparken, kadın bağışçı sayısı 36'ya ulaştı. Bağış standını, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de ziyaret edip destek verdi.
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