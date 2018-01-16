Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye otoparkında bir haftalı olduğu belirtilen bir bebek bulundu.
İHA'nın haberine göre, park görevlisi Yasin Doğan, Erdemli Belediyesi karşısındaki otoparkta kameriye altında battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu farketti. Durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi bebeğe müdahalede bulunarak Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.
Doktor kontrolünün ardından henüz bir haftalık ve cinsiyetinin kız olduğu belirtilen bebek hastanenin bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin burada tedavisine devam edilirken polis ise bebeği parka bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Otopark görevlisi Yasin Doğan, battaniyenin içinde bir çocuk bulduğunu belirterek olayı polis ve 112 bilridiniğini ekiplerin gelerek çocuğu hastaneye kaldırdıklarını anlattı. Bebeğin üzerinden çıkan ve üzerinde 'Muhammedellah" ve doğum tarihi olduğu sanılan 10.01.2018 tarihli not da incelemeye alındı.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastane Bebek Yoğun Bakım ünitesi sorumlu doktorlarından Seray Zöhre ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Zöhre, "Bebek geldiğinde sağlık durumu iyiydi. Biz yinede takip amaçlı hastanemize yatırdık. Fakat daha önce bir hastanede yattığını anladık, damar yolu izlerinden. Ailesi yanına maması ve kıyafetlerini, hatta ismini bile yazıp bırakmış. Doğum tarihi olduğunu düşündüğümüz bir tarihte bırakmışlar. Sağlık durumu iyi, 2 buçuk kilo ağırlığında, 47 santimetre ve sağlıklı bir kız çocuğu. Sosyal Hizmetlere haber verdik, bundan sonrasını onlarla görüşeceğiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.