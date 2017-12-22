Mersin'in Tarsus ilçesinde, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine bir vakıf arazisi üzerinde yapılan sondaj çalışmalarında iki lahit ve tarihi kalıntılara rastlandı.

AA'nın haberine göre alınan bilgiye göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Fatih Mahallesi'ndeki vakıf arazisinde özel arkeolog ve şirket elemanlarının da katılımıyla yapılan sondaj çalışmasında 2 lahit ve tarihi kalıntılar bulundu.

Üzerine akaryakıt istasyonu yapılması planlandığı iddia edilen alanda çıkan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeyle belirleneceği bildirildi.

Kazı çalışmalarında en az 3 metre derinliğe kadar inileceği ve alanın diğer boş kısımlarında da kazı yapılacağı öğrenildi.