Mersin'de bir kişi evden kaçan zihinsel engelli kadını 23 gün alıkoydu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 31 Ekim tarihinde ailesiyle birlikte yaşadığı evinden çıkan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Hasibe E.'nin , 60 yaşlarındaki bir kişi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde alıkonulduğu iddia edildi. Dün gece saatlerinde alıkonulduğu evden kaçan kadın vatandaşların yardımıyla ailesine kavuştu. Polis kadını alıkoyan kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Hasibe E., ailesiyle birlikte yaşadığı evden 31 Ekim tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gece saatlerinde caddede tek başına ilerleyen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen kadın, iddiaya göre yanına otomobille yanaşan ve "Yardım etmek istiyorum, seni ailene götürebilirim" diyen kimliği tespit edilemeyen bir kişinin otomobiline bindi. Hasibe E., ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir eve götürüldü. 23 gün boyunca kimseyle görüştürülmeyen genç kadın., evde kimsenin olmadığı bir anda, tuvaletin pencere bölümünden kaçtı.

Hasibe E., ardından çevredeki vatandaşlarında yardımıyla ailesine kavuştu ve başından geçenleri anlattı. Yakınları ise hemen durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Polis, kadını alıkoyan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.