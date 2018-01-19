Mersin'in Tarsus ilçesinde Yusuf C. adlı bir kişi Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarsus Şube Müdürü Ahmet Sarman'ın da bulunduğu araca balta ile saldırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı anında, poşet içinde bulunan kısa saplı baltayı çıkaran Yusuf C., ön yolcu koltuğunun camına vurdu. Camın kırılması sonucu yolcu koltuğunda oturan müdür Ahmet Sarman hafif şekilde yaralandı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin vakıftan sürekli yardım aldığı belirtilirken, alkollü olduğu iddia edildi.

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