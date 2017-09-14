Mersin’de maske takıp, elinde silahla bir alışveriş merkezine girerek 580 lira gasp eden ‘özenti’ zorba yakayı ele verdi.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, olay 28 Ağustos’ta Toroslar İlçesi’ne bağlı Mevlânâ Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Silahlı ve maskeli bir kişi, iki kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan 580 TL parayı gasp ederek kaçtı. Zanlı kaçarken de kasiyerlere “Olayı Wantıd yaptı herkese söylersiniz” dedi. Polis, olayı 17 yaşındaki Y.F.’nin yaptığını belirledi. Şüpheli dün suç aleti kurusıkı silah, kar maskesi, eldiven, sırt çantası ve kıyafetlerle yakalandı.

‘SOSYAL GASPÇI’

Polis yakalanan zanlının sosyal medyada da Wantıd KC ismiyle hesap oluşturduğunu ve bu hesaba da kar maskeli fotoğrafını koyduğunu belirledi. Zanlının yağma ve gasp olayından başka çeşitli hırsızlık olaylarından, başkalarına ait kimlik kullanmak suçundan, kasten öldürme suçlarından arandığı, ayrıca kasten öldürme suçundan dolayı hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.