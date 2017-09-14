Mersin’de maske takıp, elinde silahla bir alışveriş merkezine girerek 580 lira gasp eden ‘özenti’ zorba yakayı ele verdi.
Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, olay 28 Ağustos’ta Toroslar İlçesi’ne bağlı Mevlânâ Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Silahlı ve maskeli bir kişi, iki kasiyeri etkisiz hale getirip, kasada bulunan 580 TL parayı gasp ederek kaçtı. Zanlı kaçarken de kasiyerlere “Olayı Wantıd yaptı herkese söylersiniz” dedi. Polis, olayı 17 yaşındaki Y.F.’nin yaptığını belirledi. Şüpheli dün suç aleti kurusıkı silah, kar maskesi, eldiven, sırt çantası ve kıyafetlerle yakalandı.
‘SOSYAL GASPÇI’
Polis yakalanan zanlının sosyal medyada da Wantıd KC ismiyle hesap oluşturduğunu ve bu hesaba da kar maskeli fotoğrafını koyduğunu belirledi. Zanlının yağma ve gasp olayından başka çeşitli hırsızlık olaylarından, başkalarına ait kimlik kullanmak suçundan, kasten öldürme suçlarından arandığı, ayrıca kasten öldürme suçundan dolayı hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.