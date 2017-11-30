Mersin'de gizemli kazının yapıldığı evin içi görüntülendi!

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İHA'nın haberine göre, Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi'nde bir polis memurunun tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bir evin bahçesinde 13 Kasım 2016 tarihinde 20 kişilik özel bir ekip tarafından özel harekat polislerinin önlemleriyle başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi.