Mersin'de göreve giden itfaiye aracı devrildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grubu'nda görevli itfaiye aracı, Mersin-Adana karayolu üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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