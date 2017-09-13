Köpek yavrusu "Pıt pıt"a bebek gibi bakıyorlar

Mersin'de besledikleri ve "Pıt pıt" adını verdikleri golden cinsi köpek yavrusunu, diğer köpekleri tarafından ısırılması üzerine 2 kez ameliyat ettiren Karaca ailesi, "Pıt pıt"a sağlığına kavuşması için adeta bebek gibi bakıyor.

Karaca ailesi, 52 günlük köpek yavrusunu annesi tarafından dışlandığı için evde beslemeye başladı. Aile, diğer köpekleri "Oscar"ın ısırması üzerine veterinere götürdükleri "Pıt pıt"ın ilk ameliyatına yaklaşık 2 bin lira harcadı.

İlk tedavinin ardından "Pıt pıt" tekrar eve getirildi. Aile bireyleri hayvanın acısı nedeniyle sürekli inlemesi üzerine dörder saat arayla nöbet tutarak "Pıt pıt"ın bakımını yaptı. Köpek yavrusunun durumunun düzelmemesi nedeniyle başka bir veterinere giden aile, köpeğin kırık sol ön bacağının platin yerine telle sarıldığını ve sakatlanma riski bulunduğunu öğrendi.

Bunun üzerine ikinci kez ameliyat edilen ve sol ön bacağına platin takılan "Pıt pıt" sağlığına kavuştu.

"NE GEREKİYORSA YAPTIK"

Aile bireylerinden Fadime Ayışık Karaca, evlerindeki "Oscar" isimli köpeğin, "Pıt pıt"ın babası olduğunu söyledi.

"Oscar"ın, "Pıt pıt"ı mama yüzünden ısırdığını aktaran Karaca, şunları dile getirdi:

"Veterinerin söylediğine göre bu babanın yavruyu terbiye etme şekliymiş. Boynundan ve bacağından yaralanan yavruya birtakım müdahaleler yapıldı. Maalesef sol ön bacağında ilk yapılan ameliyatta kemik uçları birbirine denk gelmemişti. Daha sağlıklı olması için 2. bir ameliyat daha geçirdi. 52 günlük ve henüz aşılanma olmadığı için bağışıklık sistemi çok düşük. Onun için çok zor bir süreç oldu."

"BEBEK GİBİ BATTANİYEDE SALLADIK"

Karaca, köpek yavrusunun bakımı için evde özel bir alan oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geceleri nöbet tutuyoruz. Evde iş bölümü yaptık. Tıpkı bir bebeğin bakımı nasıl olursa beslenmeyle ilgili sevgi, şefkat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bir annenin evladına vermesi gereken her şeyden anlayan bir canlı. Geceleri ağlıyor. 2. ameliyat çok başarılı olduğu için şu anda ağrısı yok ama ilk ameliyattan sonra anestezinin de etkisiyle sürekli kendini yerden yere attı. Biz de bu süreçte rahat etmesi için sürekli bebek gibi battaniyede salladık. O zaman susuyordu, bu ona iyi geldi. Tıpkı bebek gibi elimizde besledik. Sürekli öpülmek sevilmek istiyor. Sürekli temas olacak böyle kendini güvende hissediyor sanırım. Zor bir süreç ama atlatacağız."

Karaca, "Pıt pıt"ın yeniden hareketlenmeye başladığını ve oyunlar oynadığını söyledi.