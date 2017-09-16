DHA'nın haberine göre, Mersin Adnan Menderes Bulvarı'nda faaliyet gösteren kafenin açılışının 1'nci yıl kutlaması davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kutlama için çok sayıda balonlar bir görevli tarafından tutulurken, işletmeci Zeyni Ceylan ise masa konulan pastayı kesmek üzere harekete geçti.

BALONLAR MEŞALENİN ATEŞİYLE PATLADI!

Bu sırada, tutulan balonlar, yerde ateşlenen meşalenin isabet etmesiyle bir anda patlayarak Ceylan'ın üzerinde alev topuna dönüştü. Balonların patlaması sonucu saçları ve yüzü yanan Zeyni Ceylan hafif yaralandı. Zeyni Ceylan, kazanın ucuz atlatıldığını söyledi.

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