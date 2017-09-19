Mersin'de limon dalında 2 TL'den alıcı buluyor

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Hasat devam ederken limonun şu anda dalında kilosunun 2 liradan alıcı bulduğunu ifade eden Şahin, "Daha önce 50-60 kuruşa satılan mayer limon 2 TL'den alıcı bulması demek, bu yıl limonda altın yıl yaşanacağını göstermektedir. İlçemizin en büyük gelir kaynağından biri olan limonun para etmesi çiftçimizin de yüzünün gülmesi demektir. Bu yıl limonun suyu da çok fazla olması talebinde artmasını sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.