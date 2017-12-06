Mersin'de minibüsten kaçırılan Zelal o anları anlattı

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık’ta daha önce evlenme teklifini reddettiği kuzeni Derviş T. (23), onun abisi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsün önü kesilerek kaçırıldı.
Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, 31 saat sonra da polis operasyonuyla kurtarıldı, Derviş T., Nurullah T. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Zelal Topçul da Mersin’deki akrabalarının evinde annesi Mehtap, babası Yusuf ve 5 kardeşiyle buluştu.
TEHDİT ETMİŞTİ
“İçim o kadar buruk ki. Özellikle akrabamın bunu yapması çok zoruma gitti” diyen genç kız yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “Minibüse binince ‘öylesine binmiştir’ diye düşündüm. Kolumu tutunca anladım. Daha önce de ‘kaçırırım’ demişti, inanmamıştım, ‘yapamazsınız’ demiştim. Hiç beklemezdim. Anneme anlatmıştım tehditleri. ‘Korkma, babana anlatırım. Bir şekilde hallederiz, uyarırız’ dedi. Tabii onlar bizden önce davranmışlar. Tek başına böyle bir işe girişemezdi. Ailesi, abileri, ablaları destek olmuş. Zaten ‘Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak’ diye laflar etmişler. Onu gaza getirmişler. Bilinçli biri olsaydı bunu yapmazdı. Gittiğimiz yerlerde ona destek oldular. Büyükler, ‘Kaçırdın artık senin oldu’ dediler. Ben sürekli ağlıyordum. Kimse beni savunmuyordu.
‘SÜREKLİ EV VE ARAÇ DEĞİŞTİRDİK’
Derviş T. ‘Seni okutacağım merak etme istediğin yere gideceğiz’ dedi. Ama ben onu istemiyordum. Bu tekliflerde bulunması bile saçma geliyordu. Bu evlilik olsaydı bile sürmezdi. Bir gün ya kaçardım ya bir şey yapardım. Dayanamazdım. Kaçırıldıktan sonra sürekli başka araçlarla farklı evlere götürüldüm. Sonuçta yakalanacaklarını biliyorlardı. Benim için rahattı. Bizi bulurlar dedim. Şimdi onlara da üzülüyor ve acıyorum.”
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: KORKTUM, TEPKİSİZ KALDIM
Zelal'in kaçırıldığı minibüsün şoförü emniyete ifade verdikten sonra olayı şu sözlerle anlattı: “2 kişi yolcu olarak el kaldırdı. Aynı anda bir otomobil yolu kesti araçtan inenler oldu. Her şey bir anda gelişti. Minibüse binip kıza ‘Seni babana götüreceğiz’ dediler. Kontak anahtarına da el konulmasıyla neye uğradığımızı şaşırdık. Korktum, tepkisiz kaldım. Anahtarı aldıklarında bile şoktan bir şey diyemedim.”
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