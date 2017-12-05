Mersin'de minibüsten kaçırılan Zelal Topçul kurtarılma mutluluğunu ailesiyle paylaştı

Mersin'de, minibüsten kaçırılan Zelal Topçul, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Üniversite öğrencisi Zelal, ailesi ile kurtarılma mutluluğunu yaşadı.



31 SAAT SONRA TUTULDUĞU EVDEN KURTARILDI



DHA'nın haberine göre, evlenme teklifini reddettiği akrabası 22 yaşındaki Derviş Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten indirilerek kaçırılan, tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul, ailesi ile kurtarılma mutluluğunu yaşadı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık'ta akrabalarına ziyarete giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek kaçırıldı.





Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı Zelal'i isteyen akrabası Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.



Mardin'in Kızılkepe ilçesinde müteahhitlik yapan baba Yusuf Topçul, Mersin'e gelerek şikayetçi oldu. Akrabalarının Derviş için Zelal'i istediklerini ancak 'Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın' diyerek karşı çıktığını hatırlatan Yusuf Topçul, kızının bulunmasını istedi.





MERSİN EMNİYETİ'NDEN ŞOK BASKINLAR!



Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı şok baskınlar sonucu Zelal Topçul, kaçırıldığı merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi'nde, Derviş Topçul'un akrabasına ait bir evde bulundu. Derviş Topçul ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ise gözaltına alındı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU



Merkez Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde annesi Mehtap, babası Yusuf ve 5 kardeşi ile yeniden bir araya gelen Zelal Topçul kurtarılmanın mutluluğunu ailesiyle paylaştı. Derviş Topçul ile arkadaşları tarafından kaçırılan ve 31 saat rehin kaldıktan sonra kurtarılan genç kız, yaşadıklarını yeniden hatırlamak istemediğini söyledi.







"SADECE YARGIYA VE ADALETE GÜVENİYORUM"



Kızına yeniden kavuşan anne Mehtap Topçul ise, "Şu an çok mutluyum. Tek isteğim kızımın bulunmasıydı. Şimdi kızımı buldum ve artık bundan sonra medyaya konuşmak istemiyorum. Amacımıza ulaştık. Artık sadece yargıya ve adalete güveniyorum. Gereğini yapacaklardır. Bu anı gördüm ya, başka bir şey istemiyorum" dedi.



Bu arada şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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