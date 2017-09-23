Mersin'de, narenciye ihracatı başladı

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"Narenciye ihracatı geçen yıllara göre biraz geç başladı ama bu iyi oldu. Bu sayede limonumuz daha kaliteli oldu, su oranı ve aroması yerine geldi. İhracatın iyi geçeceğini düşüyoruz. Zaten her yıl, bir önceki yıla oranla artarak devam ediyor. Bu yıl da ihracatın olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Yeni sezonda tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyoruz."