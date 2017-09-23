Mersin'de, narenciye ihracatı başladı

Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Arif Abalı yaptığı açıklamada, mayer ve enterdonat türdeki limonların hasadının 15 Eylül'den itibaren yapıldığını belirterek, narenciye ihracının 21 Eylül itibarıyla başladığını kaydetti.
Narenciye üretiminin Mersin ekonomisi için önemine işaret eden Abalı, şu açıklamalarda bulundu:
"Narenciyenin öncü kentlerinden Mersin, geçen yıl elde edilen 587 bin ton limon üretimiyle Türkiye'de ilk sıradaydı. Toplamda 1 milyon 52 bin ton da narenciye üretimimiz oldu. Bu yıl ve sonraki yıllardaki uzun vadeli hedefimiz 1 milyon tonu limon olmak üzere 1,5 milyon ton narenciye üretimi."
Abalı, üretimin büyük bir kısmının ihraç edileceğini vurgulayarak, Rusya ve Arap ülkelerinin yanı sıra 20'ye yakın Avrupa Birliği ülkesine ihracat yapılacağını söyledi.
Sezon boyunca hasadın ve ihracatın hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Abalı, "Mersin'de mart ayına kadar hasat limonda devam edecek. Paketleme tesislerine giren ürünlerimiz soğuk hava depolarında tutulacak, sürekli ihracatımız olacak" ifadesini kullandı.
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