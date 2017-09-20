Mersin'de otobüs durağında karşılaştığı eski kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın, hastanede yaşam savaşı veriyor. Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, firar eden koca ise saklandığı bağ evinde yakalanacağını anlayınca tarım ilacı içerek intihar etmek istedi.



Bir süre önce boşanan 46 yaşındaki Ümmü İ. 3 çocuğuyla birlikte kendine yeni bir hayat kurdu. Bir firmada iş bulup çalışmaya başlayan Ümmü İ. sabah işe gitmek üzere Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi Deli Mahmut Otobüs Durağı'nda beklemeye başladı. Bir anda eski eşi Zeki Y.'yi elinde komandı bıçağıyla karşısında gören kadın can havliyle kaçmaya çalıştı. Ancak Zeki Y. çevredekilerin gözü önünde otobüs durağında Ümmü İ.'yi 12 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan kadın Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ümmi İ.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ



Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada firari zanlının Mezitli ilçesi Demirışık köyü Fındıkpınar Yaylası'nda bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Polisi görünce yakalanacağını anlayan zanlı saklandığı evde tarım ilacı içerek intihar etmek istedi. Polis Zeki Y.'yi yakaladı. İçtiği tarım ilacının etkisi ile zehirlenen zanlı hastaneye kaldırılırken yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ekipler evde suç aleti komando bıçağını da buldu.