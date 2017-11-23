Mersin'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu (VİDEO)

Mersin'in Tarsus ilçesinde patenli iki genç, seyir halindeki otomobile tutundu. Olay arkadan gelen bir otomobildeki yolcu tarafından görüntülendi.

HEM OTOMOBİLE TUTUNDULAR HEM DE SELFİE ÇEKTİLER!

Habertürk Haber Merkezi'nde Hakan Bulut'un haberine göre, gençlerin bir yandan kayarken diğer yandan selfie çektiği gözlendi. Araç kırmızı ışıklarda duraksayınca gençlerden biri yolun boş bölümüne doğru kayarak dans etti.

Diğer araçların yanlarından hızla geçmelerine aldırış etmeyen ve paten kayarken tutundukları aracı kullanan sürücünün de arkadaşları olduğu öne sürülen gençlerin bu hareketleri çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.