Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Tarsus organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Propus Sigara Fabrikası'nın tütün depolama bölümünde yangın çıktı. Yangına Mersin Tarsus itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alevler, henüz kontrol altına alınamadı.





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