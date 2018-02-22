Mersin'de "Bilişim suçları, suç eşyası satın alma, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, hırsızlık" gibi 42 suçtan kaydı bulunan, 27 suçtan aranan ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu sahte kimlikle yakalandı. Bilişim uzmanı olduğu öğrenilen şahsın uzun süredir arandığı belirlendi.

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Bilişim suçları, suç eşyası satın alma, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, hırsızlık" gibi suçlardan 42 kaydı bulunduğu, 27 suçtan arandığı ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen 40 yaşındaki C.A.'nın merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde göründüğünün bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, bir hafta boyunca şahsı bulmak için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen şahıs yapılan operasyonla gözaltına aldı. Sahte kimlikle yakalanan şahsın, bilişim uzmanı olduğu öğrenildi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çıkan birçok dosya ise polisi bile şaşkına çevirdi.

Bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER