İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 6 Mayıs'ta Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi D-400 karayolunda bir kadına çarparak ölümüne yol açan ve kaza yerinden kaçan sürücüyle ilgili soruşturma başlattı.

AA'nın aktardığına göre; oluşturulan özel ekip, yaptığı çalışmayla kaza yerindeki parçalardan aracın modelini, 800 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden de aracı tespit etti.

Sürücünün de kimliğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Karayakup Mahallesi'ndeki babasının evinde gözaltına alındı. Ekiplerin kazaya karışan aracı da ön kısmı hasarlı şekilde bulduğu öğrenildi.

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