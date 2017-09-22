Mersin’in Erdemli İlçesi’ne bağlı Kızkalesi’nde geçen salı günü 25 bıçak darbesiyle öldürülen 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hacderviş’in hayatı dram çıktı. Küçük Muhammed, Erdemli’nin Koyuncu Mahallesi’ndeki Çet Tepesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde anne Ramia Hacderviş sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne ve yakınları, katilin bulunması için ağıt yaktı.
KAMERALAR İNCELENİYOR
Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre, oluşturulan özel ekip, minik Muhammed’in katilinin yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Yapılan araştırmada, küçük çocuğun gece saat 00.45 sıralarında sahilde dolaşırken bir güvenlik kamerasına takıldığı belirlendi. Polis, çocuğun en son görüldüğü bu noktadan yola çıkarak aynı güzergâhdaki diğer tüm kameraları da titizlikle izliyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Muhammed’in ailesiyle birlikte 4 yıl önce Suriye’den savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınıp Mersin’de yaşamaya başladığı belirtildi.
MUHAMMED PLAJDA SU SATIYORDU
Babası, annesi Ramia, babaannesi Emine, ablası ve küçük kız kardeşi ile birlikte Kızkalesi’nde kalan Muhammed, plajda su satıyordu. Muhammed’in babası ise 2 yıl önce hasta olan küçük kızını tedavisini yaptırabilmek için yanına alarak mülteci olarak Almanya’ya gitmişti.
Anne Ramia Hacderviş, eşinin hasta olan küçük kızını da alıp mülteci olarak Almanya’ya gittiğini, işleri yoluna koyduktan sonra kendilerini de çağırmasını beklediklerini anlattı.
Düşmanlarının olmadığını ifade eden acılı anne, oğlunun öldürülmesiyle yıkıldığını söyledi, katillerinin bulunmasını istedi. Ramia Hacderviş, “Tek beklentim, eşimden gelecek haberle ailemizin yeniden birleşmesi” dedi.
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Misafir 18 dakika önceİnsanlık ölmüş :((30
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Misafir 20 dakika öncenasıl bir insan minicik bir cana kıyabilir, hem de böyle vahşice30
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Misafir 1 saat öncegece 1 de çocuk sahilde dolaşıyor!!!!00