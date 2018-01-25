Mersin'de bir otomobilin arkasına iple bağlanan Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni, araç sahibi tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre, hayvanlara yönelik acımasızlığın görüntülerinden biri de Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız bedeninin vicdansız sürücü tarafından sürüklenerek götürüldüğü görüldü.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni bir arazi aracının arkasına bağlı şekilde sürükleniyor. Görüntüyü kaydeden vatandaş ise, şu değerlendirmede bulunuyor: "Mersin'in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şuan ölmüş vaziyette". Daha sonra vatandaşlar tarafından durdurulan sürücünün çekilen fotoğrafta köpeğin cesedine bastığı görülüyor.
Vicdanları sızlatan bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar karşılaştıkları görüntünün insanlık dışı bir hareket olduğunu ifade ederek, sürücünün yakalanıp cezalandırılmasını istediler.
SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yapılan suç duyurusu üzerine olayın şüphelisi olarak öğretmen Ahmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede ise şüphelinin sahibi olduğu öğrenilen köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ahmet D'nin ifadesinde, tavuklarına zarar veren köpeği başka bir yere bırakmak için kamyonetin kasasında götürdüğünü, bu sırada da düştüğünü fark etmediğini söylediği iddia edildi.
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