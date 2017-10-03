Mersin'de sahil kenarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yüzlerce balığın ölmesi, olayı gören vatandaşları endişelendirdi.

Vatandaşların Silifke Emniyet Müdürlüğüne haber vermesi ile olay yerine gelen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendisleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemede bulundu. Mühendisler, balık ölümleriyle ilgili gerek ölü balıkların numunesi, su numunesi alarak gerekli tespitleri yapmak ve nedenini araştırmak üzere laboratuvarlara göndereceklerini ve sonucu alacaklarını belirttiler.



İHA'nın haberine göre, sahil kenarına vuran balıkları ilk gören Mustafa Çalışkan, "Sabah denize girmek için sahile geldik. Yüzlerce balığı kıyıda görünce şaşırdık. Bu durumdan dolayı endişe duyuyoruz. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Bu balıkların neden öldüğü konusunda bir fikrim yok" dedi.



Silifke'de sahil kenarına vuran ölü balıkların ölüm sebebine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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