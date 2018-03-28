Mersin için kötü haber. Meteoroloji'den Mersin için hava durumu tahminleri geldi. Hava sıcaklıklarının düşeceği Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.

MERSİN İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Perşembe) Mersin il merkezinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), kuzey ve iç kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-90 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski, heyelan, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.03.2018 00:00-29.03.2018 15:00

Hadisenin Şiddeti

Çok Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Sel - Yıldırım - Heyelan - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri, Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü

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