Mersin'de iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 26. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine sayılı günler kala İslam alemi bugün akdir Gecesi heyecanını yaşıyor. İftarın ardından, çeşitli ibadetlerle Kadir Gecesi ihya edilecek. Mersin'de bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

MERSİN İFTAR VAKTİ, SAATİ 10 HAZİRAN

Mersin'de da 10 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Mersinliler saat 03.31'e kadar sahur yapmıştı. Mersinliler saat 20.07'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Mersinliler yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.31'e kadar sahur yapacak.

MERSİN İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 3 18.05.2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24 7 22.05.2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 8 23.05.2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26 9 24.05.2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28 10 25.05.2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32 14 29.05.2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33 15 30.05.2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34 16 31.05.2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35 17 01.06.2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36 18 02.06.2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37 19 03.06.2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39 22 06.06.2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42 26 10.06.2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44 29 13.06.2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:08



ZEKAT VE FİTRE KİMLERE VERİLİR?





Ramazan ayında yapılması gereken ve İslam'ın 5 şartından birisi olan zekat vermek için bazı kriterler bulunmaktadır. Zengin olan bir kişiye, anne babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kafire zekat verilmez. Ancak fakir olması şartı ile, geline, kardeşe, halaya, amcaya, teyzeye, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuğa zekat verilebilir. Hayır kurumlarına, din bilgilerini öğretmek işini yapan kişiler fakirse zekat verilebilir. Öte yandan fakir olan deliye de zekat verilmez. Fitre ise, evdeki kişi sayısına göre verilir. Dinimizde zengin olan kimsenin, hem kendisinin, hem de erginlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir. Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadaka olduğu için fitrenin bayramdan önce verilmesi en güzel davranıştır. Çünkü fitre vermenin amacı, fakirlerin bayram hazırlığı yapabilmelerini ve bayramı neşe ile karşılamalarını sağlamaktır. Fitre, bayram günü veya daha sonra gecikmeli olarak da verilebilir. Fitre verirken niyet etmek önemlidir. Veren kişinin, fitreyi Allah rızası için verdiğini gölünden geçirmesi yeterlidir. Bunu fakire verirken “Bu fitredir“ demek gerekmez. Fitreyi edeple vermeli, karşıdakini incitecek davranışlarda bulunmamalıdır. Bir fakire birden az fitre verilmez ancak birden çok fitre verilebilir. Zekat kimlere veriliyorsa fitre de onlara verilir.

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