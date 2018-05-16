Mersin'de iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ilk gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının ilk orucunu tutan Mersinliler iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Mersin'de iftar vakti ne zaman? Mersin'de iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Mersin iftar vakti ve Mersin imsakiyesi...

MERSİN'DE İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (16 MAYIS ÇARŞAMBA)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba günü Mersin'de iftar vakti saat 19:49 olarak görülüyor.

MERSİN SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018 (17 MAYIS PERŞEMBE)

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Mersin’de sahur vakti (imsak) 03:50 olarak görülüyor. Mersin’de saat 03:50’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:51 05:26 12:44 16:31 19:49 21:18 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:26 12:44 16:31 19:50 21:20 3 18.05.2018 Cuma 03:48 05:25 12:44 16:32 19:51 21:21 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:24 12:44 16:32 19:52 21:22 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:23 12:44 16:32 19:53 21:23 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:23 12:44 16:32 19:53 21:24 7 22.05.2018 Salı 03:44 05:22 12:44 16:32 19:54 21:25 8 23.05.2018 Çarşamba 03:43 05:22 12:44 16:33 19:55 21:26 9 24.05.2018 Perşembe 03:42 05:21 12:44 16:33 19:56 21:28 10 25.05.2018 Cuma 03:41 05:20 12:44 16:33 19:56 21:29 11 26.05.2018 Cumartesi 03:40 05:20 12:45 16:33 19:57 21:30 12 27.05.2018 Pazar 03:39 05:19 12:45 16:33 19:58 21:31 13 28.05.2018 Pazartesi 03:39 05:19 12:45 16:34 19:59 21:32 14 29.05.2018 Salı 03:38 05:18 12:45 16:34 19:59 21:33 15 30.05.2018 Çarşamba 03:37 05:18 12:45 16:34 20:00 21:34 16 31.05.2018 Perşembe 03:36 05:18 12:45 16:34 20:01 21:35 17 01.06.2018 Cuma 03:36 05:17 12:45 16:34 20:01 21:36 18 02.06.2018 Cumartesi 03:35 05:17 12:45 16:35 20:02 21:37 19 03.06.2018 Pazar 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 20 04.06.2018 Pazartesi 03:34 05:16 12:46 16:35 20:03 21:38 21 05.06.2018 Salı 03:33 05:16 12:46 16:35 20:04 21:39 22 06.06.2018 Çarşamba 03:33 05:16 12:46 16:35 20:05 21:40 23 07.06.2018 Perşembe 03:32 05:16 12:46 16:36 20:05 21:41 24 08.06.2018 Cuma 03:32 05:15 12:46 16:36 20:06 21:42 25 09.06.2018 Cumartesi 03:31 05:15 12:47 16:36 20:06 21:42 26 10.06.2018 Pazar 03:31 05:15 12:47 16:36 20:07 21:43 27 11.06.2018 Pazartesi 03:31 05:15 12:47 16:37 20:07 21:44 28 12.06.2018 Salı 03:31 05:15 12:47 16:37 20:08 21:44 29 13.06.2018 Çarşamba 03:30 05:15 12:47 16:37 20:08 21:45 30 14.06.2018 Perşembe 03:30 05:15 12:48 16:37 20:08 21:45

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