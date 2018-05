Mersin, Muğla, Muş'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Mersin, Muğla, Muş'da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Mersin, Muğla, Muş sahur vakti...

MERSİN, MUĞLA, MUŞ SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Mersin'de sahur vakti (imsak) 03:51, Muğla'da 04:14, Muş'da 03:14 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

TARSUS'TA RAMAZAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde Ramazan ayının ilk gününde oruçlar Hz. Danyal Meydanı'nda açılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 16 Mayıs 2018 Çarşamba Günü başlayacak olan Ramazan ayı için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Başkan Can, 11 ayın sultanı olan Ramazan’ın yine toplumsal birlikteliğe, yardımlaşmaya, güzelliklere, bereketlere sebep olacağını belirtti.

Tarsus Belediyesi olarak her yıl Ramazan ayı boyunca Hz. Danyal Meydanı'nda verdikleri iftar programlarında bu sene bir değişiklik yaparak, her gün farklı mahallelerde iftar sofraları kuracaklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilk gün Hz.Danyal Meydanı'nda, ikinci gün Gaziler Mahallesi İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulu bahçesinde iftar programını düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Can, “İlk gün Hz. Danyal Meydanı olmak üzere her gün farklı bir mahallede veya köy hatlarında iftar sofraları kuracağız. Programlarımızda iftar öncesi yine ilahi konserleri düzenleyeceğiz. Ramazan ayı, toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, yardımlaşma, mutluluk, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Tarsus’umuza bolluk, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim’’ dedi.

Ramazan ayı boyunca iftarda önceki yıllarda olduğu gibi 3 çeşit yemek vereceklerini belirten Can, bu yılki iftar programlarına bütün vatandaşları davet etti.

