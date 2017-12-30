Mersi̇n'in Tarsus İlçesi'nde adliye binası ana giriş kapısı önünde husumetli olduğu kişilere silahla ateş açan şahıs, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre, Tarsus'ta geçtiğimiz günlerde yeğeni Eyüp D.'yi dövenlerin dün adliyeden serbest bırakıldığını öğrenen Murat D. adliye çıkışında pusu kurdu. Binadan çıkan aynı aileden 4 kişi Murat D.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan 59 yaşındaki Şemsettin Karabaş, Emine Karabaş, Sabahattin Karabaş ve Celalettin Karabaş, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Şemsettin Karabaş hayatını kaybederken, Emine Karabaş'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



Polis olaydan sonra şüpheli Murat D.'i tabancasıyla birlikte gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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