Mersin'in Tarsus ilçesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Adana Bölge Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda bir süre önce vakıf arazisi üzerinde yapılan sondaj çalışmalarında bulunan 3 lahit ve 5 mezar ve diğer kalıntılarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda üzeri tamamen açılan lahitlerin içerisinden bir şey çıkmadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre Fatih Mahallesi tarihi Şelale yolu üzerindeki tamamı vakıflara ait olan arazide, bölgenin 3. derece sit alanı olması nedeniyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebiyle Müze Müdürlüğü ve özel bir arkeologun gözetimindeki sondaj kazısında 3 lahit ve 5 mezar bulundu.

Akaryakıt istasyonu ve işyeri ile konut yapılması planlanan alanda çıkan tarihi kalıntıların geç Roma Dönemi'ne ait olduğu belirtildi. Üzeri tamamen açılan lahitlerin içinden bir şey çıkmadığı öğrenildi. Müze Müdürlüğü'nün çalışmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu taşınmaz kültür varlıklarından olan lahitlerin yerinde mi bırakılacağına, yoksa başka yere mi taşınacağına karar verecek.

Şu anda 8 açmada sürdürülen kazı çalışmalarında 4.70 metrede rastlanılan lahitlerin M.S. 4. veya 5. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.

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