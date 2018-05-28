Mersin’in Mut ilçesinde hayvan otlatırken kayalıkların arasına düşerek sıkışıp kalan 13 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, Gökcetaş Mahallesi'ndeki Çelik dere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Ayfer Sak isimli kız çocuğu hayvan otlatırken elindeki su şişesini kayaların arasına düşürdü. Suyu almak için kayaların arasına inen Ayfer Sak kayaların arasında sıkışınca tekrar yukarı çıkamadı. Talihsiz kızın kurtarmaya çalışan babası Bilal Sak başarılı olamayınca olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kayalıkların arasına inip 2 saatlik uğraş sonucu kız çocuğunu kurtardı. Kurtarılan Ayfer Sak’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Sak'a su içirilerek korku heyecanı giderildi.

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