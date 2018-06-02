Çekim sonrası Londra’daki evinde dergi ekibini ağırlayan Mert Alaş, ilginç yükseliş öyküsünü anlattı. Alaş, “Çello eğitimi görürken İngilizcemi geliştirmek için Londra’ya gittim. Yolum iş ortağım Marcus Piggott’la kesişti. Fotoğraflarımız dergilerde yayınlanmaya başladığında, herkes bunlar kim diye burun kıvırıyordu.” dedi.

Ünlü fotoğrafçı, röportajda Madonna’yla ilk karşılaşmasında büyük bir talihsizlik yaşadığını da itiraf etti: “Madonna’yla ilk çekimimde ona iğne batırdım! Üzerindeki bluz biraz boldu, iğneyle daraltmaya çalışırken olan oldu! Harika bir tanışma değil mi? Ama iyi arkadaş olduk sonra.”



Alaş’ın Türkiye’deki dostlarının başında ise Sezen Aksu geliyor. İstanbul ziyaretlerini onu görmeden asla tamamlamadığını söyleyen fotoğrafçı, röportajda ortak bir projenin de müjdesini verdi: “Sezen Aksu ile ortak bir projemiz var. Her an hayata geçebilir. Hazırlıklı olun!”