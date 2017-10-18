Mert Alaş'tan Emily Ratajkowski paylaşımı

Yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran Emily Ratajkowski yine benzer bir fotoğrafla gündemde. Ancak bu defa ABD'li oyuncunun dikkat çekici pozunu paylaşan isim Türk fotoğrafçı Mert Alaş oldu.

Mert Alaş, 26 yaşındaki güzel ile yaptığı çekimden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

emily ratajkowski

Mert Alaş