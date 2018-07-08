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Posta'nın haberine göre, İdil Fırat'ın nikah şahitliğini babası Önder Fırat'ın 2002'den 2006'ya kadar birlikte olduğu Sezen Aksu yapacak. Aksu da ünlü çiftin nişana katılanlar arasındaydı.