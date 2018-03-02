Mert Fırat'tan ayrıldığı iddia edilen oyuncu Hande Doğandemir, özel hayatıyla ilgili sessizliğe büründü.

Makaron'un haberine göre, InStyle dergisine kapak olan, zayıflığıyla dikkati çeken Hande Doğandemir, "Zayıflığım yaşla ilgili, vücut yerine oturdu" dedi.

Güzel oyuncunun takipçileri ise "Aşk acısı eritti" yorumunda bulundu.