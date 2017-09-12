3 | 9

Geçtiğimiz günlerde esmer bir güzelle görüntülenen Mert Fırat'a, sevgilisi Hande Doğandemir'den destek gelmişti. Hande Doğandemir, ''Bir erkek ve bir kadın yan yana gelince 'sevgili' deniyor, 'ihanet' deniyor. Yok öyle bir şey, bunlar çok komik'' sözleriyle, Mert Fırat'a güvendiğini dile getirmişti.