HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yoğun tempolarına ara verip bir kafede arkadaşlarıyla buluşup pazar kahvaltısı yapan ünlü çift, neşeli halleriyle dikkat çekti.



Hararetli bir sohbetin ardından arkadaş grubuyla birlikte mekândan ayrılan ikili, soruları her zaman olduğu gibi yanıtsız bıraktı.

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