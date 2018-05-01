Yakışıklı oyuncu bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Mert Fırat, çekimler haricinde kalan zamanında ise takipçileriyle paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

Yatakta bir selfie çeken Mert Fırat bu kareyi ''Yatak selfie'si değildir. Bir dergi çekiminin kamera arkası sırasında olay cereyan etmiştir'' notuyla paylaştı.