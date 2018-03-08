Menajerlik dosyalarıyla Türk futbolunda gündem yaratan Atilla Türker, Beşiktaş'ın henüz duyurulmayan transferinin perde arkasını kaleme aldı! Beşiktaş’ın, Trabzonspor’da 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer etmek için 40 gün önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Kartal, 15 ay sonra serbest kalacak olan ve halen 2. Lig ekibi Bandırmaspor’da oynayan 23 yaşındaki futbolcu için 885 bin dolar fesih bedeli ödeyecek. Futbolcunun alacağı ücret ise ayrıca belirlenecek.

MERTCAN BİLE TRANSFER HABERİNİ HABERTÜRK'TEN ÖĞRENDİ

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan herhangi bir açıklama gelmezken yaşanan son gelişme 'yok artık' dedirtti. Şu anda Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen Mertcan, transferle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı.

İHA’ya konuşan genç oyuncu “Bu konuda benim bilgim yok. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben fazla sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor’un başarısı için çaba harcıyorum” dedi.